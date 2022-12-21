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    Довести долю женщин в органах власти до 30% намерены в РК

    21 Декабря 2022, 16:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в секторе СМИ около 1700 женщин являются руководителями. Об этом сообщила заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В течение ближайших восьми лет в планах Казахстана существенно сократить гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин относительно женщин до 7 лет, разрыв в среднем заработной плате - до 21%, а также довести долю женщин в органах власти на уровне принятия решений до 30%», - сказала Аида Балаева.

    Спикер сообщила, что сегодня непосредственно в секторе СМИ около 1700 женщин являются руководителями.

    «Это примерно 32% от общей доли СМИ в Казахстане. Среди них женщины-руководители ведущих республиканских телеканалов, газет и интернет-ресурсов», - добавила Аида Балаева.

    Ранее она заявила, что Казахстан является лидером в вопросах противодействия гендерному неравенству в Центральной Азии.

    Автор:

    Серик Сабеков

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