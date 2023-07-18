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    Довести до ума информацию о кладбищах поручили районным акиматам Астаны

    18 Июля 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов подверг критике состояние столичных кладбищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо всю документацию по кладбищам (неважно, закрытое или открытое, действует или нет) довести до ума. Элементарно нет информации о кладбище – в каком году открыто, в каком году закрыто, сколько человек похоронено. Это элементарный вопрос. Внутренней уборкой никто не занимается, хотя бы бурьян скосите там. Если зайдешь туда, видно, что дорожки все заросли», - сказал Ерлан Каналимов на заседании маслихата.

    Он поручил решить озвученные вопросы до осени.

    «Вы думаете, потомки не ходят на кладбища? Все ходят. Элементарно нет даже схемы, как там ходить. Нет информации, кто отвечает за это кладбище. Я прошу до осени до ума довести это все. Поставьте камеры, освещение, сделайте информационные таблички. Принципиально проверю все по отдельности», - добавил Е. Каналимов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Маслихат
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