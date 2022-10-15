Довести до $500 млн взаимную торговлю планируют Казахстан и Туркменистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился планами по увеличению взаимной торговли с Туркменистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Углублению нашего торгово-экономического партнерства будет способствовать реализация комплексной программы по укреплению двустороннего сотрудничества до 2024 года. Наша цель – обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 млн долларов и в обозримом будущем мы сможем выйти и на миллиардный рубеж», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге после расширенного заседания с участием делегации из Туркменистана.

По словам Президента, правительство двух стран уже получили соответствующие поручения.

«Для этого нами поручено активизировать деятельность двусторонней рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительство двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности», - заключил Глава государства.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде. Ранее сообщалось, что подготовлен список товаров для экспорта в Туркменистан. Также Президент РК Касым-Жомарт Токаев указал на возможность наращивания экспорта между странами.

В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов.



