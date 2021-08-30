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    Довести число вакцинированных граждан от КВИ до 65% планируют в Брюсселе

    30 Августа 2021, 22:08

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Больницы Брюсселя вновь постепенно заполняются пациентами с диагнозом COVID-19. В связи с этим, новых больных вынужденно переводят в лечебные учреждения других регионов страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники госпиталя Сент-Ян бельгийской столицы отметили, что подавляющее большинство пациентов отделений реанимаций не прошли курс вакцинации против коронавируса.

    «В реанимации никто не был вакцинирован», - говорит Кеннет Коэнье, главный врач госпиталя Сент-Ян.

    По словам врача, смертность от COVID-19 растет среди молодых людей.

    «В субботу, к сожалению, от опасного вируса скончалась 35-летняя женщина. Она не была вакцинирована и вероятно, проявляла симптомы только в течение нескольких дней. О детях женщины сейчас временно заботится ее бывший муж», - рассказал К. Коэнье.

    По мнению бельгийского специалиста, этого вполне можно избежать благодаря вакцинации.

    «Те, кто не пройдет вакцинацию, рано или поздно столкнутся с вирусом. Однажды мы достигнем коллективного иммунитета, но я по-прежнему выступаю за достижение этого с помощью вакцинации», - считает врач.

    Брюссель пытается «догнать» по уровню вакцинации другие регионы - Фландрию и Валлонию.

    Половина жителей столицы Бельгии была вакцинирована, и по всему городу активизируются усилия по увеличению этого числа до 65%, что все еще значительно ниже, чем во Фландрии (87%) и Валлонии (77%).

    «Низкий уровень вакцинации не обязательно означает, что Брюссель движется к четвертой волне, так как многие люди за это время также выработали иммунитет после коронавирусной инфекции», - считает К. Коэнье.

    Но следствием этого является то, что бельгийские больницы все еще сталкиваются с высокой нагрузкой. Этому способствует нехватка персонала, поскольку в настоящее время закрыта четверть отделений интенсивной терапии в Брюсселе.

    Напомним, вакцинация против COVID-19 снизила риск заражения опасным вирусом в Бельгии на 80,6%.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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