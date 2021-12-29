«Доверие растет». 76,6% казахстанцев верят в Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошло очередное заседание дискуссионного клуба «Nur Otan Trends», в ходе которого эксперты обсудили озвученные Елбасы свод принципов «Семь столпов государственности» и обменялись мнениями по актуальным общественно-политическим вопросам, передает МИА «Казинформ».

Как подчеркнул директор Института евразийской интеграции, политолог Уразгали Сельтеев, правящая партия, а также остальные общественные и политические движения должны заниматься укреплением ценностей, определенных в своде принципов «Семь столпов государственности».

По мнению эксперта, у различных политических партий и гражданских активистов могут быть свои взгляды, но есть консенсус относительно генерального политического курса. В этих условиях на «Nur Otan», как на правящую партию, возложена особая задача по консолидации общества вокруг Государственного курса Президента страны Касым-Жомарта Токаева, обеспечивающего преемственность, политическую стабильность и развитие страны.

«Внутриполитическая стабильность достигается во многом благодаря выстроенной за 20 лет партийно-политической системе с одной доминирующей партией. Именно правящая партия все эти годы была локомотивом всех модернизационных процессов в стране», – подчеркнул Уразгали Сельтеев.

В свою очередь директор Института общественной политики «Nur Otan» Мадина Нургалиева поделилась результатами социологических исследований, проведенных в ноябре этого года.

«Доверие населения к партии и институтам власти растет. Этот тренд подтверждается на протяжении года. Так, 76,6% опрошенных доверяет «Nur Otan». Доверие растет за счет качественного исполнения электоральных обещаний. 59,9% знакомы с предвыборной программой партии, а еще 55% считают, что партия выполняет свои обязательства», – сообщила Мадина Нургалиева.

Он добавила, что выборы сельских акимов, впервые проведенные в этом году, также позитивно оцениваются населением. 67,9% опрошенных считают, что выборы сельских акимов позволят сельчанам влиять на местную власть и принимаемые ею решения.

Политолог Никита Шаталов, присоединившийся к дискуссионной площадке онлайн, отметил слаженную работу партийцев в период пандемии.

«В результате социальных инициатив, активной благотворительной поддержки, оказанной в период пандемии, партии «Nur Otan» удалось повысить доверие народа. У партии ярко выражена сильная организационная подготовка», – добавил он.

По словам заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований Алуы Жолдыбалиной, об эффективности работы партии и росте доверия населения к институтам власти свидетельствует сравнительный анализ различных исследований.

«Общий тренд доверия к институтам власти среди казахстанцев растет. Причина подобного расклада обусловлена качественными изменениями в обществе, отношением государства к детям, женщинам и так далее», – сказала А. Жолдыбалина.