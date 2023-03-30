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    Доверие не к Алихану Смаилову, а к партии парламентского большинства – Азат Перуашев

    30 Марта 2023, 12:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев рассказал, почему партия поддержала кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партия «AMANAT» выдвинула кандидата на пост Премьер-Министра. Мы оказали доверие не к Смаилову Алихану Асхановичу, а к партии парламентского большинства. В дальнейшем ответственность за результаты работы или недостатки будет не на Алихане Смаилове, а на партии парламентского большинства. Наше общество и избиратели, если не будет результатов работы, будут в этом винить партию», - сказал Азат Перуашев, отвечая на вопросы представителей СМИ в кулуарах Мажилиса.

    Ранее сообщалось, что Мажилис после обсуждения депутатами кандидатуры главы правительства проголосовал за проект постановления дать согласие Президенту Республики Казахстан на назначение Смаилова Алихана Асхановича на должность Премьер-Министра Республики Казахстан.

    В ходе голосования из 97 присутствующих на пленарном заседании депутатов 82 поддержали его кандидатуру, 7 депутатов выступили против, 8 воздержались.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Политические партии Видео
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