Доверенные лица кандидатов в Президенты приступили к работе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

От партии «Nur Otan» кандидатом выдвинут Касым-Жомарт Токаев. По информации пресс-службы филиала партии, в Северном Казахстане к работе по агитации кандидата приступило 1331 доверенное лицо.

В ходе акции «От двери к двери» пройдут встречи с населением, на которых будут собираться наказы и пожелания от избирателей. Организована расклейка и распространение агитматериалов.

«По региону в первый день агитации на расклейку и распространение агитационно-пропагандистского материала вышли 362 человека, которые распространили более 13 тысяч материалов. В ходе акции «От двери к двери» 1194 активиста посетили и встретились с жителями 3357 домов, вручили им биографию кандидата, рассказали о предвыборной программе», - отметили в пресс-службе Северо-Казахстанского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева.





В пресс-службе добавили, что по области сформированы 15 общественных штабов: 1 - областной, 1 - в Петропавловске и 13 - в районах. В их работе задействовано более 200 человек. В регионе сформирован пул доверенных лиц кандидата, в его составе 1331 человек.





Другой кандидат в Президенты РК от Общественного объединения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов встретился с жителями региона, посетил район М.Жумабаева.





Напомним, выборы Президента страны пройдут 9 июня.