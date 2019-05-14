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Доверенные лица Амангельды Таспихова встретились с медработниками
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встречу с персоналом столичного онкологического центра организовали представители штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан от Федерации профсоюзов страны Амангельды Таспихова, передает МИА «Казинформ».
Члены штаба кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Карагандинской области
В ходе диалога с медперсоналом доверенные лица Амангельды Таспихова обсудили вопросы охраны труда медицинских работников и улучшения материальной базы медучреждений.
Напомним, 11 мая в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты РК. Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала 7 кандидатов в Президенты Казахстана.
11 мая Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» заявила о готовности к предвыборной агитации, а партия «Nur Otan» начала агитационную кампанию.
12 мая были представлены предвыборные платформы кандидатов в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева, Амиржана Косанова, Дании Еспаевой, Жамбыла Ахметбекова. В этот же день кандидат в Президенты Амиржан Косанов провел встречу с населением в Северном Казахстане, мероприятие в поддержку Жамбыла Ахметбекова провели народные коммунисты в Алматы, и в этом же городе Дания Еспаева встретилась с работниками хлебозавода «Аксай-нан».
Кроме того, в Алматы заработал предвыборный штаб кандидата в Президенты от НДПП «Ауыл», доверенные лица кандидатов в Президенты приступили к работе в Северо-Казахстанской области. Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами своего штаба.
13 мая Дания Еспаева встретилась с трудовым коллективом ТОО «Темирбетон-1» в Алматы, а предвыборный штаб Амиржана Косанова продолжает встречи с избирателями в СКО. В этот же день была представлена предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Амангельды Таспихова и в его поддержку в ряде регионов страны прошли встречи.
Предвыборная агитация продлится до 00:00 часов 8 июня.
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