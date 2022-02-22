Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Досжан Умарханов возглавил медиахолдинг «Шығыс ақпарат» в ВКО

    22 Февраля 2022, 09:57

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Нового председателя правления медиахолдинга «Шығыс ақпарат» представил руководитель управления внутренней политики Жасулан Сарсебаев, передает МИА «Казинформ».

    Главой медиахолдинга назначен Досжан Солтангалиевич Умарханов, имеющий большой опыт работы в сфере средств массовой информации.

    Досжан Умарханов родился в 1986 году в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

    Обучался в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете по специальности «Информационные системы».

    Свою трудовую деятельность Досжан Умарханов начал в 2005 году на ТОО «31 Канал-Усть-Каменогорск», где до 2008 года проработал диктором и журналистом.

    В 2010-2011 годах заведовал коммуникативно-издательским отделом ОЦПФ ЗОЖ управления здравоохранения ВКО. После чего до 2014 года занимал должность редактора и шеф-редактора Восточно-Казахстанского филиала АО «РТРК «Казахстан».

    В 2014-2019 годах возглавлял Информационный центр ВКО.

    В январе 2020 года Досжан Умарханов стал начальником отдела по связям с общественностью ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», на этой должности он проработал вплоть до недавнего времени.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область СМИ Назначения Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Анонс наиболее важных событий в Астане 17 июня
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая