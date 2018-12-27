Досуговый мини-центр для старшего поколения открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун новогоднего праздника для ветеранов жилого массива «Өндіріс» столицы открылся досуговый мини-центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акима района «Байқоңыр» города Астаны Ерлана Каналимова.

«Реализуя социальную политику Главы государства, уделяется большое внимание ветеранам войны и труда. Одним из таких направлений является открытие досуговых мини-центров для старшего поколения. Новый центр открыт по адресу: улица К. Кеменгерулы, 21», - поделился приятной новостью на своей странице в Facebook Ерлан Каналимов.

В досуговом мини-центре ветераны могут почитать свежие газеты, журналы, поиграть настольные игры, здесь же посетить библиотеку с солидным фондом в более 40 тыс книг.





«Мини-центры должен быть ядром изучения социально-бытового положения ветеранов, оказания им социальной поддержки, проведения организационно-воспитательной работы среди молодых семей и молодежи», - выразил мнение аким.

Без подарков в канун праздника не обошлось. Новому досуговому центру подарили книги, картины, настольные игры (тогызкумалак, шахматы, шашки) и сувениры.



