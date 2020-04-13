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    Досуг на карантине: В браузере Google можно увидеть животных в 3D

    13 Апреля 2020, 22:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как детям провести свой досуг дома? Сказки, мультфильмы, книги, игры – вариантов много. Кроме того, любимые детские спектакли и шоу можно посмотреть в онлайн-формате. Американская транснациональная коропрация Google тоже решила порадовать своих юных пользователей, предоставив им возможность увидеть определенных животных в 3D, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    AR – augmented reality, или дополненная реальность. Набрав в поисковике Google названия некоторых животных, можно посмотреть на них в 3D-формате. Увидев фауну в дополненной реальности, дети погрузятся в животный мир, у них появится возможность путешествовать необычным образом.

    Животные в 3D – это идеальный праздник в режим карантина для самых юных зрителей, ведь можно устроить домашнюю фотосессию с любимыми животными.

    Отметим, что смартфон должен обладать функцией AR – augmented reality (дополненная реальность), чтобы проекция животного появилась в доме. При отсутствии AR можно скачать последнюю версию операционной системы.

    К примеру, набрав в поисковике «тигр», вы увидите несколько его изображений. Под «Википедией» выйдет надпись «Рассморите модель объекта поиска (тигра) в натуральную величину». Нажимаете на кнопку «Смотреть в 3D». После этого открывается новая вкладка с изображением тигра и надписью «посмотреть у себя». Кликнув на надпись, вы переходите в 3D-формат просмотра животного. Кроме того, дополнительно предоставлена информация о тигре: его рост, масса, продолжительность жизни и другие интересные факты.

    Эта функция очень интересна и познавательна, так как предоставляет возможность увидеть, насколько велико то или иное животное в реальности.

    Таким образом, в 3D-формате можно увидеть следующий список животных : аллигатор, рыба-удильщик, королевский питон, бурый медведь, кошка, гепард, олень, собака, бульдог, шпиц (собака), лабрадор-ретривер, мопс (собака), ротвейлер (собака), утка, рел, императорский пингвин, гигантская панда, коза, еж, лошадь, лев, ара (птица), енот, акула, шотландский пони, змея, черепаха, волк и пасхальный кролик.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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