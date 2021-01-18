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    Досудебное расследование ведется в отношении главы одного из управлений акимата Алматы

    18 Января 2021, 13:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении руководителя управления комфортной городской среды Сапара Нурашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию об этом подтвердили в Антикоррупционной службе. Подробности дела в Антикоррупционной службе не комментируют.

    Сапар Нурашев трудовую деятельность на государственной службе начал с октября 2016 года на должности руководителя отдела коммунального хозяйства аппарата акима Алмалинского района города Алматы.

    19 июня 2020 года был назначен руководителем управления комфортной городской среды города Алматы.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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