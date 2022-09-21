Досудебное расследование проводится в отношении финпирамиды «Ата-мекен 2021»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды - «Ата-мекен 2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период с 2021 года по 2022 год руководитель и менеджеры потребительского кооператива «Ата-мекен 2021», предлагали вкладчикам приобрести недвижимость в городе Актау, а также авто с пробегом и без пробега, по выгодным условиям без процентов и переплат по принципу рассрочки, по программам приобретения авто до 25 млн тенге и недвижимости до 50 млн тенге. Таким образом, в действиях данного кооператива усматриваются признаки организации финансовой пирамиды», - сообщили в госоргане.

Сумма установленного ущерба - 50 млн тенге, наложен арест на имущество и счета подозреваемых.

Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.



