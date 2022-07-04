Досудебное расследование проводится по факту хищения имущества АО «AsiaCredit Bank»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование по факту хищения имущества АО «AsiaCredit Bank», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу в ответ на поступающие запросы от СМИ касательно АО «AsiaCredit Bank» сообщило, что досудебное расследование проводится по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК. В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований ст.24 УПК РК.

В соответствии со ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

В феврале 2021 года сообщалось о том, что в соответствии с постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о лишении АО «AsiaCredit Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, а в октябре 2021 года поступила информация о включении АО «AsiaCredit Bank» в список банков, находящихся на стадии ликвидации в Казахстане.



