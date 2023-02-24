Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Досудебное расследование начато в отношении врио начальника ДУИС по СКО

    24 Февраля 2023, 11:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности МВД начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по СКО Берика Билялова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Досудебное расследование начато по поступившему в январе текущего года заявлению о завладении в 2021 году обманным путем денежных средств.

    Генеральной прокуратурой подследственность по данному уголовному делу определена за Агентством РК по противодействию коррупции.

    Собранные материалы переданы в указанный орган по подследственности.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация о ходе досудебного расследования разглашению не подлежит.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область МВД РК ДУИС Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Северо-Казахстанской области на 2023-2026 годы запланирована реализация 35 индустриальных проектов
    Питание для учащихся начальных классов будет бесплатным в СКО
    Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане