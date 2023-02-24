Досудебное расследование начато в отношении врио начальника ДУИС по СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности МВД начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по СКО Берика Билялова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
Досудебное расследование начато по поступившему в январе текущего года заявлению о завладении в 2021 году обманным путем денежных средств.
Генеральной прокуратурой подследственность по данному уголовному делу определена за Агентством РК по противодействию коррупции.
Собранные материалы переданы в указанный орган по подследственности.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация о ходе досудебного расследования разглашению не подлежит.
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