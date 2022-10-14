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    Досудебное расследование начато по факту смерти девятиклассника в Таразе

    14 Октября 2022, 12:09

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе сотрудники полиции выясняют обстоятельства загадочной смерти девятиклассника. По данному факту уже возбуждено досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 октября текущего года в дежурную часть управления полиции города Тараза позвонила 55-летняя женщина и сообщила, что в 00:20 часов в одном из гаражей областного центра было обнаружено тело ее сына 2008 года рождения в повешенном состоянии. В ходе осмотра трупа на месте происшествия сотрудники полиции следов насилия не выявили. Труп доставлен в жамбылский областной морг», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 3 Уголовного кодекса РК «Доведение до самоубийства».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Жамбылская область Происшествия Общество Тараз
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