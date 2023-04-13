Доступные визы в США обещал продюсер в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 31-летний мужчина обещал алматинцам доступные визы в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Фигурант позиционирует себя успешным деятелем искусств, продюсером, сценаристом, словом, не последним человеком в киноиндустрии. По крайней мере, так он представил себя 90-тысячной аудитории на своей странице в Instagram.

«Как выяснилось, параллельно с художественной деятельностью гражданин К. 1992 года рождения занимался «оформлением» виз в США. По нашим предварительным данным, он получал от потенциальных клиентов предоплату, а после переставал выходить на связь. С заявлением в ОВД обратились 9 человек. Они зарегистрированы по ч.3 ст. 190 УК РК и объединены в одно производство», – проинформировал заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.

Полицейские не исключают возможность того, что обманутых людей может быть больше. Сейчас следователи работают над установлением вероятных других эпизодов.

Другая информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.



