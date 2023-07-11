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    Доступной городскую среду для людей с инвалидностью поручил сделать аким Карагандинской области

    11 Июля 2023, 17:17

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил проверить все социально важные объекты на доступность для людей с инвалидностью. Работа по государственным учреждениям уже ведется. Несмотря на мораторий, частные объекты также подлежат проверке по заявлению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день в области проживает более 55 тысяч лиц с инвалидностью, из них 4864 ребенка. На очередном совещании по вопросам людей с ограниченными возможностями обсуждались самые актуальные проблемы в сфере образования, здравоохранения, занятости, доступности городской среды.

    «Исходя из последней встречи, которая проходила в Центре социальной адаптации для людей с особыми потребностями Ten Qogam, было определено 24 вопроса. Среди них сокращение сроков эксплуатации средств реабилитации, обеспечение лиц с инвалидностью пенсионного возраста ноутбуками, читающими машинами, телефонами. Чтобы решить эти и множество других вопросов, необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты. Мы направили вопросы в министерство труда и социальной защиты», – сообщила Асем Джунуспекова, руководитель управления координации занятости и социальных программ.

    В планах открыть филиалы Центра Ten Qogam в других городах области. Сегодня эта площадка зарекомендовала себя как одна из действующих эффективных структур для конструктивного диалога представителей власти с людьми с инвалидностью.

    Аким области поднял вопрос о доступности общественных мест.

    «Нужно, чтобы общественные места – учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговые центры – были доступны людям с ограниченными возможностями. Делайте списки государственных и частных организаций и требуйте фотоотчет «до – после»! Акимам рекомендую эту работу раз в месяц проводить. Тогда и результат будет», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

    Также глава региона дал поручение привлекать к участию в городских праздниках, которые проходят в парках, детей и взрослых с инвалидностью. Организовывать мероприятия таким образом, чтобы они были доступны и интересны людям с ограниченными возможностями.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Общество
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