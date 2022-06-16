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    Доступность новых транспортных средств ухудшилась в США

    16 Июня 2022, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Покупка нового автомобиля в США обойдется на 19% дороже, чем было в мае 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Доступность новых транспортных средств ухудшилась из-за повышения процентных ставок и роста цен на автомобили, согласно отчету Cox Automotive & Moody's Analytics по индексу доступности транспортных средств. В документе сообщается, что типичный ежемесячный платеж увеличился на 1,7% и достиг 712 долларов, что является новым рекордным показателем.

    Данные Kelley Blue Book показали, что средние цены на новые автомобили в мае составили 47 148 долларов - это второй рекордный показатель.

    Исполнительный редактор Kelley Blue Book Брайан Муди пояснил, что низкое предложение автомобилей и высокий спрос со стороны покупателей к машинам класса «люкс» привели к росту цен. Однако, клиенты все еще могут получить выгодные предложения на менее востребованные бренды, такие как Mazda, Hyundai и Buick. Рост цен в мае составил всего 1%, что указывает на возможное снижение стоимости автомашин.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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