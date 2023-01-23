Доступность медуслуг расширяют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области расширяют доступность медицинских услуг для сельского населения. С этой целью в регионе развивают телемедицину, строят новые медицинские учреждения на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Актюбинская область намерена сделать качественную и высокотехнологичную медицину доступной каждому жителю региона независимо от места жительства. С этой целью проводится масштабная работа по расширению сети медицинских учреждений, а также развитию телемедицины. Эти меры были приняты в рамках исполнения Указа Президента «О концепции развития сельских территорий».

В ближайшее время планируется строительство многопрофильных межрайонных больниц в Хромтауском, Мугалжарском и Шалкарском районах.

Это позволит жителям отдаленных сел, расположенных в 400-500 километрах от областного центра, получить качественную медицинскую помощь в непосредственной близости от места жительства, спасти жизнь пациента в экстренных случаях, считающихся каждой секундой.

Также в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в течение двух лет в регионе планируется строительство современных оборудованных объектов здравоохранения в 29 сельских населенных пунктах с населением 20 тысяч человек.

Особое внимание уделяется развитию телемедицины, позволяющей оперативно общаться с населением, находящимся слишком далеко от центра. В прошлом году в регионе было проведено более 900 телемедицинских консультаций по постановке правильного диагноза больным в селах.



