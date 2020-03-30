Доступ на казахстанские веб-сайты становится бесплатным в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Операторы связи на период чрезвычайного положения предлагают своим абонентам различные решения и тарифные планы, которые позволят им продолжить заходить на интернет-ресурсы в казахстанской доменной зоне без дополнительной оплаты, а зачастую даже при минусовом балансе. Детали данных предложений казахстанцы могут уточнить у своего оператора связи, передает МИА «Казинформ».

О ходе исполнения операторами связи поручений Президента страны, направленных на поддержку казахстанцев в период режима ЧП, рассказали в Министерстве цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Свободный доступ к интернету имеет особое значение в связи с переходом учебных заведений на дистанционный формат обучения. Крупнейшие операторы связи страны, в числе которых АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Astel», ТОО «Кар-Тел», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», раннее уже предоставили бесплатный доступ на сайты вузов, в электронные справочные базы данных, онлайн-дневники, порталы электронного образования и другие образовательные ресурсы, рекомендованные Министерством образования и науки РК.

Не учитывается сейчас трафик и не списываются мегабайты при посещении официального вебсайта о коронавирусе www.coronavirus2020.kz, портала электронного правительства www.egov.kz, а также использовании приложения eGov Mobile.

Для поддержки медицинских работников ТОО «Кар-Тел», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» предоставили бесплатную сотовую связь всем врачам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса. Более 20 000 медицинских работников по стране на период режима ЧП получили бесплатные пакеты связи и интернета.

Для повышения уровня осведомленности граждан об эпидемиологической ситуации, операторы сотовой связи обеспечили возможность бесплатных звонков с мобильных телефонов в сall-центр 1406, где граждане могут получить консультации специалистов.

АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком» приняли решение не производить отключение физлиц от услуг фиксированной связи, доступа к интернету и цифровому телевидению при имеющейся задолженности, на период ЧП.

Абонентам социальных тарифных планов, в число которых входят пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, ТОО «Кар-Тел» на период режима ЧП предоставило бесплатные пакеты связи и интернета. Также все операторы сотовой связи обеспечили своих абонентов, находящихся в роуминге, бонусным балансом, либо бесплатным интернет-трафиком на соцсети и мессенджеры для связи с родными.

Вместе с тем,для поддержки предпринимателей в период режима ЧП некоторые операторы разработали специальные тарифные планы со льготным периодом оплаты за услуги интернета и видеонаблюдения для дистанционного контроля доступа на предприятия торговли и обслуживания, закрытых на карантин.

Отметим, что в настоящее время операторы перешли на усиленный режим работы.Для бесперебойной работы сетей коммуникаций проводится круглосуточный мониторинг каналов связи. Также был принят ряд организационных мер для усиления работы Сall-центра 1414 и перехода государственных служащих на дистанционный режим работы.