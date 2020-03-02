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    Доступ на белорусский алкогольный рынок для казахстанских производителей обсудили в Минске

    2 Марта 2020, 16:14

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев провел встречу с первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Иваном Вежновецем в рамках Торгово-экономической миссии РК в РБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТИ РК.

    Делегация Республики Казахстана находится с Торгово-экономической миссией в Республике Беларусь. Казахстанскую делегацию возглавляет вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

    В рамках миссии состоялась встреча К. Торебаева с заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли РБ Иваном Вежновецем.

    Стороны обсудили опыт стран в регулировании цен на социально-значимые продовольственные товары и меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией на потребительском рынке.

    В частности, Кайрат Торебаев поделился информацией о наших инструментах регулирования и продвижения на полках отечественных товаров.

    «Стабилизировать цены в условиях рыночной экономики достаточно сложно. И поскольку запрещающими методами настроить рынок невозможно, мы работаем над стабилизацией цен на социально значимые продовольственные товары. В прошлом году запущена «оборотная схема» - выдача займа торговым сетям на пополнение оборотных средств с последующим обязательством по реализации социально значимых продовольственных товаров по ценам ниже рыночных. Радикальные меры у нас тоже есть: в случае превышения пороговых значений розничных цен на СЗПТ могут быть установлены размеры предельно допустимых розничных цен на них до 90 дней в течение года», - рассказал Торебаев.

    Он также сообщил, что в рамках борьбы с посредниками Казахстан работает над созданием современной товаропроводящей системы: сети оптово-распределительных и агро-логистических центров.

    Белорусскую сторону заинтересовал опыт Казахстана по сдерживаю роста цен с помощью стабилизационных фондов. Они также попросили Нур-Султан поделиться информацией по опыту работы с торговыми сетями по ретро-бонусам.

    Стороны обсудили опыт государств по защите прав потребителей в условиях цифровой трансформации экономики, а также биржевой торговли продовольственными товарами.

    Казахстанская сторона подняла вопрос сохранения Минском института специмпортера, что значительно ограничивает конкурентоспособность производителей алкогольной продукции стран ЕАЭС на рынки Белоруссии. В частности, Кайрат Торебаев сообщил, что, несмотря на юридическую возможность казахстанским компаниям участвовать в конкурсе по отбору специмпортеров, не представляется возможным администрировать прозрачность процедур конкурсного отбора на конечном этапе. «Заседание комиссии проходит в закрытом режиме. Нет возможности четко отследить принцип принятия итогового решения», - заявил Торебаев.

    В целом, стороны пришли к мнению о необходимости углублять сотрудничество и информационный обмен между министерствами в части регулирования торговой деятельности в наших странах, защиты интересов потребителей и обеспечения здоровой конкуренции.

    В заключение Министерство торговли и интеграции РК и Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ заключили Меморандум о сотрудничестве в области регулирования торговли и общественного питания, защиты внутреннего потребительского рынка.

    Автор:

    Экономика Беларусь
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