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    Доступ казахстанских товаров к российским портам прокомментировали в ЕЭК

    13 Сентября 2019, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос ограничения поставок казахстанского угля в Украину через территорию России и доступ к портам РФ прокомментировал член Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По моим данным, подобная схема была обговорена на уровне Правительства, если не ошибаюсь на межправкомиссии. Все это связано с санкционным давлением, которое было и поэтому идет квотирование поставок транзита угля через территорию Российской Федерации в Украину. Я разговаривал с российскими коллегами. У них тоже есть свои аргументы - они говорят, что даже эти квоты на сегодняшний день не выполняются, но это уже отдельный разговор. Здесь необходимо определиться с той политикой, которая будет по транзиту», - сказал Серик Жумангарин в интервью журналистам в кулуарах диалоговой площадки с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции» в НПП «Атамекен»

    Отдельно он остановился на вопросе доступа казахстанского бизнеса к российским портам.

    «Вопрос по доступу на территорию российских портов, он рассматривался как препятствие. На сегодняшний день, я считаю, что вопрос решен. Соответствующее соглашение подписано, доступ обеспечен. Но там есть определенные схемы работы, которые необходимо соблюдать», - добавил Серик Жумангарин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ЕАЭС
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