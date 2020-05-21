Доступ к высокоскоростному интернету получили около 400 отдаленных сел с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2020 года до 393 аулов были проложены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), передает корреспондент МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК.

Масштабный проект по обеспечению сельских населенных пунктов высококачественным интернетом реализуется по принципу государственно-частного партнерства с 2018 года. Партнерами МЦРИАП РК являются крупнейшие операторы связи АО «Казахтелеком», консорциум в составе АО «Транстелеком» и ТОО «SilkNetCom».

Суть проекта заключается в том, что до конца 2020 года операторы связи за счет собственных средств проложат более 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Наличие волоконно-оптических линий стимулирует операторов сотовой связи устанавливать в аулах свои базовые станции, что обеспечивает сельчан качественным мобильным интернетом. Таким образом, широкополосный доступ к сети Интернет получат школы, больницы и акиматы в 1250 отдаленных селах, отмечает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С начала реализации проекта «оптоволокно» уже доведено до 706 сел, в которых расположены 2065 больниц, школ, служб экстренного реагирования, акиматов и других объектов.

В рамках второго проекта, реализуемого в стране, до конца 2020 года сотовые операторы обязались предоставить мобильный Интернет во все села, где проживает более 250 человек. При этом инфраструктура, созданная проектом ВОЛС, будет активно использоваться сотовыми операторами для применения технологий 3G/4G.

Таким образом, планируется, что уже к концу 2020 года количество населенных пунктов, обеспеченных высокоскоростным интернетом, увеличится до 5 163, в которых проживает 99,3% населения страны.