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    Доступ к сайту ВОЗ восстановили в Казахстане

    19 Января 2023, 10:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Доступ к сайту ВОЗ восстановлен в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

    «Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами РК (МИД РК, МИОР РК) проработан вопрос по восстановлению доступа на территории Республики Казахстан к официальному сайту Всемирной организации здравоохранения. Напомним, 14 октября 2022 г. решением Талгарского районного суда Алматинской области был ограничен доступ к официальному сайту ВОЗ (www.who.int) на территории Республики Казахстан, мотивируя тем, что на данном ресурсе пользователям предлагают подробные методы, способы и рекомендации суицида. По предложению казахстанской стороны, на официальном веб-сайте ВОЗ (www.who.int) был изменен информационный бюллетень о суициде», - проинформировали в Минздраве РК.

    Всемирная организация здравоохранения является органом направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН, членами которой являются более 190 государств.
    «С момента вступления РК в ВОЗ в 1992 году, ВОЗ оказывает широкий спектр технической, экспертной и консультативной поддержки Казахстану по приоритетным направлениям сотрудничества в области здравоохранения. В настоящее время официальный сайт ВОЗ функционирует в штатном режиме и доступен для всеобщего пользования», - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Интернет Минздрав РК Здравоохранение ВОЗ
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