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    Достойный ответ на вызовы сегодняшнего дня: работников АО «Аралтуз» ожидает повышение зарплаты

    17 Февраля 2021, 10:41

    АРАЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2021 года руководством компании АО «Аралтуз» было принято решение о возмещении дополнительного увеличения взносов обязательного социального медицинского страхования (ВОСМС), взимаемого с дохода работника, в размере 1%, что позволит сохранить заработную плату работникам завода, получаемую «на руки». Также компания готова полностью компенсировать обязательные пенсионные выплаты (ОПВ) с экологических выплат работникам, проживающим на территории экологического бедствия в Приаралье, в случае если это решение будет принято, передает МИА «Казинформ».

    Кроме того, следуя своей долгосрочной стратегии устойчивого роста и социальной поддержки, с 1 марта 2021 года производственному персоналу завода АО «Аралтуз» будет произведено повышение зарплаты в среднем на 10%. В итоге фонд оплаты труда компании, включая налоги и отчисления, увеличится на 15,8%.

    АО «Аралтуз» является крупнейшим предприятием по добыче и переработке соли в Казахстане, это отечественный бренд с высоким уровнем узнаваемости на территории стран СНГ.

    Надежно закрепив за собой лидирующие позиции на казахстанском рынке, в настоящее время «Аралтуз» экспортирует 76% производимой продукции практически по всей России, в Кыргызстан, Украину и Узбекистан.

    В ближайшем будущем компания планирует расширить территорию своих поставок, так целью для себя отмечает выход на рынки Юго-Восточной Азии (Китай, Тайвань), а также Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Аман и другие).

    Автор:

    Бизнес Кызылординская область Социальная поддержка Промышленность Экономика Общество
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