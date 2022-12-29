Достижения в сфере здравоохранения Казахстана: цифры и факты уходящего 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК рассказали о наиболее значимых проектах, новшествах и событиях, которые происходили в уходящем 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по информации пресс-службы Минздрава РК, в части усиления позиции первичной медпомощи для населения в этом году завершены работы по строительству и открытию 87 объектов ПМСП, основное их количество - в сельской местности.





Для ускорения обследования и лечения при подозрении на онкологические и гематологические болезни внедрен «Зелёный коридор», также в целях оптимизации маршрутов пациентов, оказание консультативно-диагностических услуг по 9 направлениям в настоящее время осуществляется без направления участкового врача.





В 2022 году в Казахстане открыта первая в мире демонстрационная площадка по ПМСП для 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ в Енбекшиказахском районе Алматинской области по оказанию передовых практик первичной медпомощи населению.

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В этом году впервые начаты профилактические осмотры сельских жителей для раннего выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, органов дыхания в старшей возрастной группе и рака предстательной железы.





Объемы амбулаторной хирургии увеличены в 1,7 раза, консультативно-диагностические услуги - в 1,5 раза.

За 11 месяцев 2022 года оказано 19 528 высокотехнологичных медуслуг, это на 15% больше объёма прошлого года.

В этом году Главой государства утвержден национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», реализация которого позволит обеспечить равенство для жителей сельской местности, наряду с городским населением, в доступе к экстренной и специализированной медпомощи.

Утверждена и реализуется Дорожная карта по совершенствованию оказания медицинской помощи при болезнях системы кровообращения в РК на 2022 – 2023 годы.

Разработан проект Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы.

Внедрен новый Стандарт организации проведения пренатального УЗИ скрининга, организованы 18 Центров охраны плода.

Запущен пилотный проект по проведению скрининга новорожденных на 49 наследственных заболеваний обмена веществ, что должно существенно снизить случаи инвалидизации среди детского населения. Вместе с тем, повышен охват детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингом до 81 %.

В этом году открыты еще два центра раннего вмешательства для детей до 3-х лет с нарушениями развития и рисками их возникновения.

Расширены пакеты профилактических осмотров детского населения с учетом текущего объема проводимых исследований.

В рамках поручений Главы государства по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране принят Закон «О биологической безопасности», основная цель которого заключается в раннем выявлении биологических рисков.

Общую смертность населения удалось снизить на 28% (28,51) в сравнение с аналогичным периодом прошлого года.

Для подготовки медицинских кадров в этом году государством выделено 4 700 грантов, из них для бакалавров и интернов - 2 700 мест, резидентов – 1500 мест, магистрантов – 325 мест, докторантов – 160 мест.





Введена новая интегрированная программа на 6 лет по специальностям: «Медицина», «Педиатрия», «Стоматология».

В 2022 году зарплата увеличена: врачам в среднем – на 30% (421 тыс. тг.); среднему мед. персоналу – на 20% (235 тыс. тг).

В рамках исполнения соответствующего Указа Президента РК, полномочия МВД по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, полностью передаются Министерству здравоохранения.

В целях улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы, соблюдения и защиты прав человека, включая доступность квалифицированной медицинской помощи, диагностических средств, современного медицинского оборудования и медицинских препаратов, на сегодня уже проведена работа по передаче 63 учреждений УИС в гражданский сектор здравоохранения. Это включает обеспечение готовности зданий, проведение инвентаризации материально-технического оснащения, получение лицензии на медицинскую деятельность, выделение финансирования для ремонта зданий, закуп медицинского оборудования и решение других актуальных вопросов.

Для обеспечения внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников и статуса медицинских работников разработан соответствующий законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием в рамках ГОБМП и ОСМС доведена до 33%.

В текущем году порядка 900 млрд тенге активов ОСМС от плательщиков направлены на оказание медицинской помощи населению.

Объем финансирования высокотехнологичных медуслуг увеличен за счет средств медстрахования в 3 раза, медицинской реабилитации и консультативно-диагностической помощи в 11 раз, в том числе дорогостоящих услуг в 5 раз.

Также отмечается, что в этом году в Казахстане не зарегистрированы случаи заболевания чумой, холерой, брюшным тифом, паратифами, дифтерией, краснухой, полиомиелитом, столбняком.

Всего по стране против гриппа привито 2 млн 346 тысяч 401 человек, или 12,4 % от общего населения республики.



