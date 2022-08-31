Достижения Актюбинской области под руководством акима Уразалина

Рекордный ввод жилья

Последние 3 года в Актюбинской области вводится в эксплуатацию ежегодно не менее 1 млн квм. жилья. В прошлом году достигнут рекордный показатель – 1,2 млн кв. м. В 84 жилых массивах области полностью подведена вся необходимая инженерно-коммуникационная инфраструктура, что позволило охватить 40,5 тыс. земельных участков.

Привлечение инвестиций

С 2019 года в экономику области привлечено более 2 трлн тенге инвестиций, из них на сумму 341,7 млрд тенге реализовано 70 проектов с созданием более 3 тыс. новых рабочих мест. В их числе проекты по освоению месторождений медно-цинковых руд, строительству теплицы 5-го поколения и ветровой электростанции, завода по производству керамических изделий и другие.

Колоссальная поддержка оказывалась МСБ. В прошлом году на реализацию программы «ДКБ – 2025» было выделено 10,3 млрд тенге, что больше объема финансирования 2020 года в 3 раза. По итогам года поддержку получили более 5,5 тыс. проектов. По данному показателю Актюбинская область на 1 месте среди регионов.

Развитие здравоохранения и образования

В период работы Ондасына Уразалина акимом области в регионе введено в эксплуатацию более 25 объектов здравоохранения, в том числе современный перинатальный центр и детская онкогематология на 100 коек. Начато строительство большого реабилитационного центра для инвалидов. Завершается первый за 25 лет капитальный ремонт Дома престарелых. Кроме того, в августе этого года Актюбинская область полностью закрыла потребность в автомобилях скорой медицинской помощи, закупив 52 оснащенных всем необходимым оборудованием санитарных автомобилей на сумму 2 млрд тенге.

Введено в эксплуатацию 32 школы на 8500 мест, в результате стало меньше на 1 аварийную и 15 трехсменных школ. Открыто 72 новых дошкольных организаций, в результате охват детей увеличился с 72,2% до 87,4%.

Есть и большие достижения в сфере спорта. Так, введено свыше 140 спортивных объектов. Погашены долги ФК «Актобе». Клуб вернулся в Премьер-Лигу РК и на сегодня лидирует в ней. Есть много важных начатых, но еще не завершенных проектов - начато строительство первой детской академии футбола на базе стадиона Химик в г. Актобе стоимостью 2,9 млрд тенге, спортивного комплекса для людей с ограниченными физическими возможностями стоимостью 2 млрд тенге и др.

Исследование и сохранение исторического наследия

В рамках научно-исследовательских проектов, реализованных при непосредственной поддержке акима области, в могильнике Таскопа I в Темирском районе найдена уникальная редкая археологическая находка - захоронение «Золотого человека» - сарматского вождя, периода IV века до нашей эры.

Рабочие поездки в районы области

Ондасыном Уразалиным на посту акима Актюбинской области совершено 154 рабочих поездок, в ходе которых был посещен 281 населенный пункт (всего в области 315 сел) и 729 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На встречах и личных приемах акима области побывало более 18,3 тыс. человек.