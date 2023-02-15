Достижение в освоении сложных месторождений – Минэнерго о контракте «КазМунайГаза» с «Лукойлом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики Асхат Хасенов прокомментировал заключенную сделку между АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Лукойл» по 50 % в проекте на шельфе Каспия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект предполагает уплату подписного бонуса в 32 млн долларов. Кто платит эту сумму? «КазМунайГаз» или «Лукойл»? Эти деньги будут выплачиваться до передачи доли или после? Почему выбрали именно «Лукойл»? Что получит Казахстан в этом сотрудничестве», - спросил журналист.

«Подписной бонус, эти 32 миллиона долларов, уже оплачен. Это очень большая сумма. Мы тоже это считаем, как достижение в освоении сложных месторождений. Кто должен оплачивать? Сегодня мы заключили контракт с «КазМунайГазом», который 50 % доли дальше планирует передать в «Лукойл». То есть, для нас оплата сегодня осуществлена со стороны «КазМунайГаза», который скорее всего будет выставлять эти деньги при передаче партнеру в доле 50 %. Соответственно совместное предприятие каждый в рамках своих долей покрывает подписной бонус 50 на 50», - прокомментировал вице-министр энергетики.

Асхат Хасенов также ответил, почему в качестве партнера был выбран «Лукойл».

«На самом деле эта работа ведется «КазМунайГазом» очень открыто. Есть определенные процедуры по выбору партнера, они проводят переговоры, смотрят техническую часть, финансовую часть и там никто не ограничивается в принятии участия для того, чтобы вместе обсуждать дальнейшее развитие того или иного месторождения. «Лукойл» изъявил желание, предоставил лучшие условия и в этой связи был определен как стратегический партнер для КМГ. Что Казахстан получит? В первую очередь мы долго ждем освоения данного месторождения. Вы знаете, что в свое время мы его планировали осваивать в рамках соглашения по каспийскому проекту, но так как экономически не было стимулов для его освоения, операторы этот проект государству вернули», - пояснил он.

То есть, государству вернули из-за невысокой экономической рентабельности. Поэтому, по словам вице-министра, был внедрен механизм улучшенного модельного контракта.

Ранее сообщалось, что АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и ПАО «Лукойл» заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50%-й доли участия в уставном капитале ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.





Фото из открытых источников



