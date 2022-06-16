Достижение ЦУР потребует фундаментального изменения пути развития – представитель ООН

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках Саммита состоялась двусторонняя встреча Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и заместителя генерального секретаря ООН, помощника администратора ПРООН Уша Рао-Монари, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стороны обсудили повестку сотрудничества Правительства Казахстана и ПРООН, ключевыми направлениями которого являются содействие диверсификации экономики, модернизации институтов, сокращения неравенства и устойчивого управления природными ресурсами.

«Всего за восемь лет до 2030 года мы должны приложить больше усилий и стремления, чтобы вернуть развитие в нужное русло и двигаться дальше вперед. Для этого необходимы инвестиции в людей, совершенствование социальной защиты, обеспечение качественного образования, создание достойных рабочих мест, переход на возобновляемые источники энергии и обеспечение цифровизации для всех. Успех достижения центра устойчивого развития потребует фундаментального изменения пути развития. Такие смелые действия влекут за собой переосмысление системы финансирования»,- сказала помощник администратора программы развития ООН.

Стороны также обсудили прогресс Казахстана в достижении ЦУР, включая подготовку второго добровольного национального обзора по достижению глобальных целей, который будет представлен в июле текущего года на политическом форуме высокого уровня в штаб-квартире ООН.

С тематическими выступлениями в Саммите также выступил ряд экспертов мирового уровня, среди которых известный экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (США) Джеффри Сакс, старший научный сотрудник программы «Глобальная экономика и развитие» Брукингского института (США) Йоханнес Ф. Линн и многие другие.

Сегодня в Алматы начал свою работу второй региональной Саммит по ЦУР. Первый региональный Саммит по ЦУР прошел в ноябре 2019 года в Алматы и был посвящен вопросам финансирования глобальной повестки развития.



