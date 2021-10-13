Достижение целей Парижского соглашения: в столице стартовала международная конференция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.

12 декабря 2020 года на саммите климатических амбиций Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что Казахстан достигнет углеродной нейтральности к 2060 году.

«В этом сложном контексте от имени всех граждан Казахстана я хотел бы сегодня подтвердить нашу твердую приверженность борьбе с изменением климата и наше намерение как нации и правительства предпринимать все более смелые целенаправленные действия в соответствии с Парижским соглашением. В этом духе мы обязуемся достичь углеродной нейтральности к 2060 году», - заявлял тогда Глава государства.

Цель международной конференции - представление видения по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году; доведение до сведения общественности экономических и социальных возможностей, предоставляемых преобразованием в углеродно-нейтральное общество, а также необходимой политики декарбонизации и преобразований в инфраструктуре и технологиях; обсуждение ключевой роли мобилизации финансовых средств для перехода в масштабах.