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    Достигшие 18 лет граждане вправе участвовать в референдуме

    7 Мая 2022, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная комиссия референдума обратилась к казахстанцам в преддверии предстоящего республиканского референдума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосования 18-летнего возраста, и обладаете активным избирательным правом, Вы имеете правовое основание участвовать в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан, назначенном на 5 июня 2022 года. Гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является включение Вас в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме», - говорится в тексте обращения.

    «Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основании Вашей постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования», - отметили в Центральной комиссии референдума.

    Временно зарегистрированные граждане включаются в списки на основании поданного заявления.

    Участки для голосования создаются решениями соответствующих акимов, их границы публикуются в средствах массовой информации.

    «Узнать свой участок и проверить свое включение в список Вы можете, обратившись в местный исполнительный орган. В случае отсутствия в списке, Вы вправе подать соответствующее заявление в акимат. С 20 мая 2022 года на своем участке Вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. При необходимости внесения каких-либо изменений, Вы сразу сможете обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума. Призываем всех проявить гражданскую ответственность и реализовать свое право на участие в республиканском референдуме!», - обратилась Центральная комиссия референдума.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

    По информации Центральной комиссии референдума, около 11,7 млн казахстанцев имеют право участвовать в референдуме.

    Согласно Указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года.

    5 мая Глава государства выступил с видеообращением по изменениям в Конституцию. С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Права человека Конституция ЦИК Референдум
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