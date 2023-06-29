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    Достигнуть роста реальной заработной платы населения в 4,6% до конца года намерены в РК

    29 Июня 2023, 12:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году в 140 приграничных селах будет введено 290 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» в этом году в 900 селах планируется реализовать более 1800 проектов на сумму порядка 200 млрд тенге. По развитию инфраструктуры пограничных районов в этом году в 140 селах будет введено 290 объектов. Депутатам маслихатов также необходимо уделить особое внимание вопросу эффективного и своевременного освоения средств, выделяемых селам. Закон «О развитии агломераций» обеспечивает устойчивое развитие населенных пунктов вокруг городов Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе и Караганды. В Алматинской агломерации создана специальная экономическая зона для реализации проекта «G4 City», - сказал Алихан Смаилов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

    Глава правительства напомнил, что на реализацию 74 проектов в моно и малых городах выделено 35 млрд тенге.

    «Эта сумма будет повышена до 50 млрд тенге. Также в моногородах строится необходимая инфраструктура для развития индустриальных зон. В этом году на развитие регионов из республиканского бюджета выделены трансферты на 7,2 трлн тенге. Завершая выступление, мы должны до конца года достичь следующих ключевых показателей. Реальный рост экономики должен составить 4,5% - 5%, рост реальной заработной платы населения – 4,6%, а уровень безработицы – не более 4,8%», - заключил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Трудоустройство
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