Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Достичь 100% импортозамещения керамических плит планируется в РК

    26 Апреля 2022, 13:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В производстве строительных материалов планируют реализовать 24 проекта-флагмана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В производстве строительных материалов планируется реализация 24 проектов-флагманов, которые позволят заменить импорт продукции на сумму 890 млн долларов США, а также нарастить экспорт на сумму 206 млн долларов США», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    В целом планируется 100% импортозамещение по таким товарным позициям, как керамические плиты, автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, сэндвич-панели.

    Кроме того, будут созданы производства новых товаров, ранее не производимых в стране, как санфаянс, межкомнатные двери, ЛДСП, напольные покрытия.

    «По итогам реализации проектов будет замещено продукции на сумму 9,1 млрд долларов США, рост несырьевого экспорта составит 17,2 млрд долларов США. Полное импортозамещение ожидается достичь в таких товарах, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения», – отметил министр.

    «Ожидается выход на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100% показателя, а также импортозамещение напольных покрытий и геосинтетики на 25%», - заключил глава Мининдустрии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Экономика МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
    Министр финансов РК доложил об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на заседании Парламента РК
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО