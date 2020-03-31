Доставку продуктов питания наладят для жителей Семея старше 70 лет

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в связи с введением ограничений будет налажена доставка продуктов питания лицам старше 70 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акима города Ермака Салимова.

«Жителям старше 70 лет будет обеспечена доставка продуктов. Она будет осуществляться c колл-центра «Дукен Семей» через сеть супермаркета «Адал». Заявки будут приниматься по многоканальному телефону 52-12-12. Позвонить и оформить заявку смогут одновременно 50 человек. Один раз в неделю. Определена также продуктовая корзина», - рассказал в ходе онлайн-брифинга Ермак Салимов.

Напомним, сегодня аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов объявил, что в Семее и Усть-Каменогорске вводятся дополнительные ограничения с 00.00 часов 2 апреля 2020 года.