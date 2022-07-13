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    Достаточный объем зерна есть в РК для стабилизации внутреннего рынка - Минсельхоз

    13 Июля 2022, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет субсидирования со стороны государства пшеница реализуется по цене 90 тыс. тенге, а средняя цена на рынке составляет 160 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с геополитической ситуацией в России и Украине, которые являются основными производителями пшеницы, на мировом рынке наблюдается рост спроса на пшеницу. Этот фактор также влияет на цену пшеницы. С 1 марта цены на пшеницу на внутреннем рынке выросли с 116 тыс. тенге до 163 тыс. тенге за тонну. Экспортная цена на станции Сарыагаш поднялась с $270 до $410 США за тонну. В резервах АО «НК «Продкорпорация» имеется достаточное количество зерна, которое при необходимости должно быть направлено для стабилизации внутреннего рынка», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства в ответ на запрос агентства МИА «Казинформ».

    В настоящее время АО «НК «Продкорпорация» осуществляет отгрузку зерна мукомольным предприятиям в объеме 275 тыс. тонн.

    «За счет субсидирования со стороны государства пшеница реализуется по цене 90 тыс. тенге, а средняя цена на рынке составляет 160 тыс. тенге. В этом контексте регионы могут обеспечить «социальный» хлеб в нынешних ценах», - отмечается в сообщении министерства.

    В целях обеспечения кормами птицеводческих хозяйств министерством совместно с АО «НК» Продкорпорация», ОЮЛ «Союз птицеводов Казахстана» и ОЮЛ «Ассоциация производителей яиц Казахстана» проведена соответствующая работа. Заключен меморандум о сотрудничестве по вопросам поставки зерна из ресурсов АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» в птицеводческие хозяйства в объеме 150 000 тонн до конца года по цене 117 тыс. тенге за тонну.

    Ранее сообщалось, что за последние три года среднегодовой объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте составил около 9 млн тонн.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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