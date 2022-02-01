Достаточные запасы продовольствия созданы в Актюбинской области – Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области созданы достаточные запасы продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данном на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан 11 января 2022 года, в части сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, акиматом Актюбинской области проведены переговоры и достигнута договоренность с крупными продуктовыми торговыми сетями о удержании цены на уровне прошлого года. Кроме того, областным Управлением предпринимательства и всеми районными акиматами города Актобе ведется ежедневный мониторинг цен на продукцию в социальных торговых точках. 17 января проведено заседание комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары, по итогам которого даны соответствующие поручения по проведению проверок торговых сетей и рынков по городу Актобе в целях выявления превышения торговой надбавки на социально значимые продукты», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары в Актюбинской области осуществляется в рамках утвержденных правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по Актюбинской области и при использовании следующих механизмов: формирование и использование стабилизационного фонда СЗПТ; предоставление займа субъектам предпринимательства по «оборотной схеме».

Для реализации механизма по формированию и использованию стабфонда в настоящее время в стабфонде запасено 60 тонн риса, 2 647,1 тонны картофеля, 60 тонн капусты, 300 тонн лука, 533,9 тонн моркови и 100 тонн растительного масла, дополнительно заключены форвардные контракты на 437,8 тонны картофеля, 70 тонн луковой продукции. Также планируется закуп 300 тонн сахара. В конце 2021 года решением областного маслихата выделено 2 млрд тенге, из них 1 млрд тенге в стабилизационный фонд – для закупа картофеля, моркови, лука, капусты, подсолнечного масла, сахарного песка, гречневой крупы, и 1 млрд тенге для выдачи займа по «оборотной схеме». В рамках Карты развития регионов было запрошено дополнительное финансирование из республиканского бюджета на сумму 5 млрд тенге для займа по «оборотной схеме».

«В этом году для регулирующего воздействия на внутреннем рынке, мукомольным предприятиям области из АО «НК «Продкорпорация», планируется выделение 19,0 тысяч тонн пшеницы по фиксированной цене 90 тысяч тенге/тонна за счет субсидирования возмещения расходов, понесенных национальной компанией при реализации продовольственного зерна. Мукомольные предприятия муку 1 сорта будут отпускать хлебопекарням для выпечки социального хлеба с дальнейшей реализацией в розничной сети по цене 86 тенге за булку», – сообщает пресс-служба МТИ РК.

Индекс цен основных социально значимых продовольственных товаров в области с начала текущего года по состоянию на 18 января составляет 100,1%, республиканский (РК-100,3%). В целом, в области имеются достаточные запасы продовольственных товаров в торговых точках, дефицита продовольственных товаров не наблюдается.

Напомним, недавно Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе Правительства по реализации поручений, данных Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым с начала этого года. Рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодежной занятости.