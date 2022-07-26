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    Достаточно ли запасов картофеля в Казахстане

    26 Июля 2022, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации акиматов на сегодняшний день запасы картофеля составляют 124,9 тыс. тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается картофеля, то месячная потребность внутреннего рынка составляет 152,7 тыс. тонн. По информации акиматов на сегодняшний день запасы картофеля составляют 124,9 тыс. тонн», - сказал Ербол Карашукеев.

    С июня месяца, по словам министра, осуществляется сбор раннего картофеля. Общий валовый сбор раннеспелого картофеля на сегодняшний день составляет 270,9 тыс. тонн. В первой половине августа планируется сбор 7,8 тыс. тонн.

    «Необходимо отметить, что урожай раннего картофеля поспособствовал насыщению рынка и стабилизации цен на картофель. Так, с начала месяца розничная цена снизилось на 5% с 184 тенге за кг до 179 тенге», - сообщил Ербол Карашукеев.

    Было отмечено, что с сентября начнется сбор осеннего картофеля, объем которого составит более 4 млн тонн, что в полной мере обеспечит потребность внутреннего рынка и даст возможность отгрузить определенные объемы на экспорт.

    «Аналогичная ситуация и по капусте и моркови. То есть объемы ранней капусты и моркови достаточны для обеспечения внутреннего рынка до сбора осеннего урожая. При этом начиная с последней декады августа ожидается поступление на рынок осеннего урожая овощной продукции», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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