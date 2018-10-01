Досрочную победу Елеусинова оценил его менеджер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава менеджерской компании, занимающейся делами чемпиона Олимпиады в Рио Данияра Елеусинова, Зия Алиев поделился со Sports.kz собственным мнением относительно того, каким получился поединок его клиента с американцем Мэттом Доэрти, в котором казахстанец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

«Это именно то, что мы хотим видеть от Данияра, - комбинированный бокс. Он должен больше двигаться на ногах, а не, скажем так, бежать по рингу. Больше просто двигаться - шагами, ходьбой. Плюс, - комбинационная работа, естественно. Вот это было то, что хотят увидеть зрители. Это бизнес. Здесь мы не идем по пути, где нужно набирать очки, - нет. Идем по той дороге, которая нравится зрителям. Я общался с рефери - он сказал, что Доэрти не мог продолжать. Первый удар пришелся по печени, вариантов не было для продолжения», - рассказал специалист.