Досрочно завершено голосование на одном из пяти участков в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке в городе Омске проголосовало 100 процентов избирателей, голосование завершено досрочно, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя участковой комиссии референдума при Посольстве Казахстана в РФ Александра Синяговского, по состоянию на 17:20 часов по Астане, в целом на пяти участках на территории России проголосовало 1 507 человек.

«Из них в Москве – 702, Санкт-Петербурге – 484, Астрахани – 53 и Казани – 183. Согласно закону, участок в Омске досрочно завершил работу после того, как проголосовали все 85 избирателей, внесенных в списки», - сообщил председатель комиссии.

Также, по предварительным подсчетам, по участку в Москве бюллетени получили 34,4 процентов от общего числа граждан, включенных в списки.



