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    Досрочно завершено голосование на 19 избирательных участках в воинских частях

    10 Января 2021, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных сил РК приняли участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Офицеры и военнослужащие по контракту голосуют на избирательных участках по месту жительства. Для военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений были созданы 19 избирательных участков в воинских частях и военных учебных заведениях.

    Согласно закону, эти участки смогли открыться на один час раньше, а завершить работу после того, как проголосуют все избиратели, внесённые в списки.

    К этому времени на всех 19 участках голосование завершено. Следует отметить, что для сотен военнослужащих это стало первым участием в выборах.

    «Сегодня я впервые принял участие в выборах депутатов. Прийти на выборы – не только право, но и долг каждого из нас. Голосуя, мы выбираем наше будущее», – отметил механик-водитель танковой бригады рядовой Рустам Нуркеев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Выборы-2021
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