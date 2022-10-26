Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева

    26 Октября 2022, 09:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Айбека Паяева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутат Мажилиса Парламента РК Паяев подал заявление о прекращении полномочий депутата. В этой связи Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК, также в связи с Конституционным законом РК «О Парламенте РК» в связи со статьей 24 пункта 3.8 вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК», - сказал член ЦИК РК Шавхат Утемисов на заседании Мажилиса Парламента РК.

    Депутаты проголосовали за прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК. Принято соответствующее постановление.

    С января 2021 года Айбек Паяев - депутат VII созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член комитета по финансам и бюджету, избран по партийному списку Народной партии Казахстана.

    Фото: instagram.com/aibek_payaev

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске