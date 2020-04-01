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    Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса

    1 Апреля 2020, 10:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Гульшары Абдыкаликовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты поблагодарил Гульшару Абдыкаликову за ее работу в Мажилисе, отметив, что она выполнила очень много ответственной работы.

    «Хочу отметить этот исторический момент. Впервые женщина назначена акимом области», - сказал Нурлан Нигматулин.

    В заключение он пожелал Гульшаре Абдыкаликовой плодотворной работы в качестве акима Кызылординской области.

    Отметим, 28 марта Гульшара Абдыкаликова возглавила Кызылординскую область.

    Автор:

    Серик Сабеков

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