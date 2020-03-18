Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса были досрочно прекращены полномочия депутата Бакытгуль Хаменовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От имени всех наших коллег, от чистого сердца выражаем вам благодарность за совместную работу в Мажилисе. Мы верим, что вы благодаря свои знаниям и опыту в предстоящий период внесете лепту в развитие Атырауской области. Желаем Вам плодотворной работы», - сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса вручил Бакытгуль Хаменовой благодарственное письмо.

Ранее сообщалось , что Бакытгуль Хаменова назначена заместителем акима Атырауской области



