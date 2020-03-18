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Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса

18 Марта 2020 10:46
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Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса были досрочно прекращены полномочия депутата Бакытгуль Хаменовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«От имени всех наших коллег, от чистого сердца выражаем вам благодарность за совместную работу в Мажилисе. Мы верим, что вы благодаря свои знаниям и опыту в предстоящий период внесете лепту в развитие Атырауской области. Желаем Вам плодотворной работы», - сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса вручил Бакытгуль Хаменовой благодарственное письмо.

Ранее сообщалось , что Бакытгуль Хаменова назначена заместителем акима Атырауской области



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Ключевые слова: Мажилис,
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Автор:

Серик Сабеков

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