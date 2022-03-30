Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Мухтара Ермана

    30 Марта 2022, 10:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Мухтара Ермана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Ерман подал заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. В этой связи Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного Закона РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса в связи с его обращением», - сказал член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов на пленарном заседании Мажилиса.

    Данное предложение было единогласно поддержано депутатами, полномочия Мухтара Ермана досрочно прекращены.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске