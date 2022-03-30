Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Мухтара Ермана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Мухтара Ермана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Ерман подал заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. В этой связи Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного Закона РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса в связи с его обращением», - сказал член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов на пленарном заседании Мажилиса.

Данное предложение было единогласно поддержано депутатами, полномочия Мухтара Ермана досрочно прекращены.