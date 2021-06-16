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    Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Каната Мусина

    16 Июня 2021, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК досрочно прекращены полномочия депутата Палаты Каната Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На основании постановления Сената Парламента от 10 июня 2021 года на должность судьи Верховного Суда избран депутат Мажилиса Канат Мусин. В этой связи в соответствии с законодательством внесено представление о досрочном прекращении депутатских полномочий К. Мусина.

    Депутаты палаты поддержали данное предложение.

    «Канат Сергеевич, благодарим Вас за совместную работу в Парламенте. Возглавив комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, Вы внесли большой вклад в принятие многих важных законов. Всегда с честью выполняли возложенную задачу», - сказал Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

    В этой связи на пленарном заседании Канату Мусину было вручено благодарственное письмо.

    Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса были назначены два члена Счетного комитета.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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