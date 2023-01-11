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    Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева

    11 Января 2023, 10:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса досрочно прекращены полномочия депутата Елнура Бейсенбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев подал заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. В этой связи Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» вносит рекомендации для решения вопроса о досрочном прекращении его полномочий в связи с обращением депутата Мажилиса Е. Бейсенбаева», - отметил член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов.

    В свою очередь депутаты палаты проголосовали за данное предложение и приняли решение о досрочном прекращении полномочий Е. Бейсенбаева.

    Отметим, что ранее Елнур Бейсенбаев постановлением председателя партии AMANAT Ерлана Кошанова был назначен на должность исполнительного секретаря партии.


    Фото: www.parlam.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис
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