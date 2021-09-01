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    Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Азата Сембинова

    1 Сентября 2021, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Сембинов сложил свои полномочия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вопрос по досрочному прекращению его полномочий был рассмотрен на первом пленарном заседании второй сессии Мажилиса Парламента РК седьмого созыва.

    Как сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов, мажилисмен Азат Сембинов по собственному желанию подал заявление об освобождении от исполнения обязанностей.

    Сембинов выразил благодарность свои коллегам за неоценимый опыт, который он получил в ходе совместной с ними работы.

    В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин пожелал Азату Сембинову успехов в дальнейшем.

    Отметим, Азат Сембинов стал депутатом Мажилиса в январе 2021 года.


    Автор:

    Серик Сабеков

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