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    Досрочно прекращены полномочия депутата Галымжана Елеуова

    1 Сентября 2023, 13:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -На пленарном заседании Мажилиса досрочно прекращены полномочия депутата Галымжана Елеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутат Мажилиса Парламента Елеуов Галымжан Алмасбекович подал заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. В этой связи Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» вносит рекомендации для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Галымжана Елеуова в связи с его обращением», - заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

    На пленарном заседании депутаты палаты проголосовали за данное предложение и приняли решение о досрочном прекращении полномочий Галымжана Елеуова.

    Ранее сообщалось, что депутат Галымжан Елеуов подал заявление в ЦИК, что стало основанием для досрочного прекращения его полномочий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис
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