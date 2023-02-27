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    Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК

    27 Февраля 2023, 17:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Бекмагамбетов Досбол Боташевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Бекмагамбетов Досбол Боташевич родился 14 августа 1979 году в селе Киевка Нуринского района Карагандинской области. Трудовую деятельность начал в июле 2007 года в Карагандинской области. Работу в департаменте труда и социальной защиты, трудового права начинал как главный специалист отдела безопасности.

    С 19.09.2007 г. по 03.07.2008 г. работал главным специалистом-уполномоченным государственным экологическим инспектором по Нуринскому району Карагандинского областного территориального управления охраны окружающей среды.

    В период с 03.07.2008 г. по 07.02.2012 г. работал в Нура-Сарысуском департаменте экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, главным специалистом – уполномоченным государственным экологическим инспектором по Нуринскому району.

    С 08.02.2012 г. по 25.03.2016 г. занимал должность заместителя акима Нуринского района Карагандинской области.

    25.03.2016 г. избран депутатом Нуринского районного маслихата Карагандинской области VI созыва.

    20.09.2016 г. - 17.02.2017 г. занимал должность эксперта управления правового обеспечения Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    С 09.03.2017 г. по 03.09.2018 г. занимал должность главного специалиста - государственного инспектора РГУ «Есильская бассейновая инспекция» Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    С 04.09.2018 г. по 02.02.2020 г. занимал должность заместителя руководителя РГУ «Есильская бассейновая инспекция» Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    С 03.02.2020 г. по 25.04.2021 г. занимал должность руководителя РГУ «Есильская бассейновая инспекция» Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    С 26.04.2021 года занимал должность заместителя председателя Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Назначения Минэкологии
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